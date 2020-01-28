Евросоюз добавил семерых россиян в черный список за выборы в Крыму

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Евросоюз добавил в черный список по Украине семерых россиян, которые, по мнению сообщества, были ответственными за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года, передает
Имена новых фигурантов списка: врио губернатор Севастополя Михаил Развожаев, премьер Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, депутат Совета Федерации от Крыма Екатерина Албатаева и три главы избирательных комиссий Крыма и Севастополя.
Как рассказал представитель Совета ЕС, в ближайшее время совет обнародует решение, после чего его опубликуют в официальном журнале сообщества, и оно вступит в силу.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.