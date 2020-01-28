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10:21, 28 января 2020 185
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Автоинспекторы предупредили рязанцев об ухудшении погоды

Автоинспекторы предупредили рязанцев об ухудшении погоды

Фото: Pixabay.com

Автоинспекторы предупредили рязанцев об ухудшении погоды. В регионе возможны метель, снежные заносы и порывистый ветер.

Водителей просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Им также напомнили о необходимости использовать противотуманные фары, а в снегопад ехать с включенными огнями аварийной сигнализации.

Кроме того, из-за перепадов давления рязанцев просят следить за самочувствием и при необходимости пересаживаться на общественный транспорт.


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