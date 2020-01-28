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Фото: Pixabay.com
Автоинспекторы предупредили рязанцев об ухудшении погоды. В регионе
Водителей просят избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. Им также напомнили о необходимости использовать противотуманные фары, а в снегопад ехать с включенными огнями аварийной сигнализации.
Кроме того, из-за перепадов давления рязанцев просят следить за самочувствием и при необходимости пересаживаться на общественный транспорт.
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Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.