За пятницу и выходные на рязанские дороги высыпали пять тонн реагента

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Фото: Администрация Рязани
За пятницу и выходные выходные на рязанские дороги высыпали пять тонн реагента. Об этом сообщил
Для борьбы с гололедом также использовали более 1300 кубометров пескосоляной смеси.
К работам привлекались около 165 человек.
В понедельник, 27 января, на улицах будут работать пескоразбрасыватели, тракторы-щетки, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другая техника.
Вывоз снега планируется с улиц Каширина, Горького, Свободы с 22:00 до 6:00.
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