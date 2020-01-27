За неделю на пожарах в Рязанской области погибли трое

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За неделю, с 20 по 26 января, в Рязанской области произошел 21 пожар, в том числе 5 раз горела трава Об этом сообщила
Всего огонь уничтожил и повредил 11 строений. Одного человека удалось спасти, трое погибли.
Так, 21 января горела квартира в доме на улице Островского в Рязани. Из огня
22 января пожар произошел в жилом доме в селе Ягодное Сараевского района, в нем
25 января горел дом на улице Ахломовка в селе Старобокино Сараевского района, в огне
26 января пожар произошел в квартире на улице Радиозаводской в Рязани,
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