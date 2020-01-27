В Сараевском районе мужчина спаивал 14-летнюю школьницу

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В Сараевском районе возбудили уголовное дело против мужчины, который спаивал 14-летнюю школьницу. Об этом сообщила
Полицейским сообщили, что 14-летнюю жительницу Ухолова заметили в пьяном состоянии. Оперативники установили, что к употреблению спиртного школьницу склонял 25-летний житель поселка. Его задержали.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»), по которой предусмотрено до четырех лет лишения свободы.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.