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14:58, 27 января 2020 143
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В Рязанской области муляжи машин ДПС оснастят проблесковыми маячками

В Рязанской области муляжи машин ДПС оснастят проблесковыми маячками

В Рязанской области муляжи машин ДПС оснастят проблесковыми маячками. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Макеты, установленные на трассах, предназначены для «снижения количества ДТП».

В ГИБДД объяснили, что сине-красные огни установят, как на переносных конструкциях, так и стационарных, а также на макетах патрульных автомобилей.

Муляжи изготавливаются из полимерных материалов. Их стоимость — не более 30 тысяч рублей. Световые сигналы, чаще всего, берут от патрульных автомобилей, отслуживших свой срок.

«Считаем, что данная мера действенная, так как это позволяет привлекать внимание водителей и стабилизировать дорожно-транспортную обстановку на федеральных и региональных дорогах», — отметил старший инспектор ГИБДД Максим Ермаков.

По данным телеканала, скоро на дорогах можно будет увидеть не отдельные автомобили, а целые полимерные экипажи, рядом с которыми будут стоять муляжи полицейских.


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