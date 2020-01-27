В Рязанском районе перевернулась легковушка

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В Рязанском районе перевернулся автомобиль Great Wall. Об этом сообщил
ДТП произошло в ночь на субботу, 25 января. Водитель не справился с управлением, на подъеме к селу Льгово машина опрокинулась на бок.
Водитель и двое пассажиров смогли самостоятельно выбраться из автомобиля, им оказали медпомощь.
Фото с сайта Рязанского района
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