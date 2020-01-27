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11:47, 27 января 2020 184
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В Рязанском районе перевернулась легковушка

В Рязанском районе перевернулась легковушка

В Рязанском районе перевернулся автомобиль Great Wall. Об этом сообщил сайт местной администрации.

ДТП произошло в ночь на субботу, 25 января. Водитель не справился с управлением, на подъеме к селу Льгово машина опрокинулась на бок.

Водитель и двое пассажиров смогли самостоятельно выбраться из автомобиля, им оказали медпомощь.

Фото с сайта Рязанского района


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Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Прятки в семинарии и яма на нефтезаводе. Рязанцы вспомнили истории из студенческой жизни

Представляем вам подборку историй от первого лица, среди которых есть смешные, а есть судьбоносные, но все их объединяет одно — безмятежный дух студенчества.

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