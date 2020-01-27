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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 27 января, в Рязани почтили память жертв блокады Ленинграда. Горожане возложили цветы к мемориалу на Скорбященском кладбище.
Участие в церемонии приняли представители органов власти, областной и городской дум, руководители силовых ведомств, курсанты десантного училища и школьники.
Также возложить цветы пришли живущие в Рязани блокадники и защитники Ленинграда. После минуты молчания и оружейных залпов губернатор Николай Любимов и председатель регионального совета «Жители блокадного Ленинграда» Николай Соколов возложили цветы к монументу.
Отметим, что на территории Скорбященского кладбища находятся могилы более чем двух тысяч солдат и ленинградцев.
© RZN.info
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