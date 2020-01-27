В Рязани «Опель» сбил ребенка на «зебре»

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В Рязани в понедельник, 27 января, Opel сбил ребенка на «зебре». Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло примерно в 7:50 напротив дома №25 на улице Станкозаводской.
По предварительной информации, 54-летний водитель за рулем Opel Frontera сбил 13-летнюю девочку, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ее доставили в больницу.
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