В Рязани начался суд над бывшим полицейским, который выпил и насмерть сбил пешехода около «Водоканала»

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В Советском суде начался суд над бывшим полицейским, который сел за руль пьяным и насмерть сбил пешехода около «Водоканала». В понедельник, 27 сентября, заседание по делу Антона Евстропкина отложили из-за его болезни.
Мужчина не явился в суд, он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в ночь на 20 октября 2019 года у «Водоканала» на Касимовском шоссе пьяный полицейский на Hyundai сбил 43-летнего рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре».Пострадавший
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