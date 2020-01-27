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В субботу, 25 января, в Рязани дали старт 48-му «Звездному походу» по местам боевой и трудовой славы области. Участниками мероприятия стали студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева, ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Дмитрий Черничкин, зампред регионального правительства Роман Петряев, министр образования области Ольга Щетинкина, ветеран «
Командирам отрядов вручили маршрутные книжки. В этом году поход посвятили 75-летию Великой Победы. От РГАТУ в него отправятся два отряда.
«Звездники» будут помогать ветеранам войны и труда, многодетным и малообеспеченным семьям, посетят воспитанников школ-интернатов. Студенты выступят с концертом, проведут спортивные праздники, развивающие тренинги, творческие мастер-классы.
Ректор агроуниверситета Николай Бышов выразил уверенность в участниках отряда и пожелал им удачного похода, интересных встреч, добрых дел и ярких впечатлений.
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