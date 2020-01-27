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16:03, 27 января 2020 53
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В России задержали японского журналиста за сбор секретных данных

В России задержали японского журналиста за сбор секретных данных

В конце декабря в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке задержали подданного Японии. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на МИД России.

Российская сторона объявила, что японцу объявили официальное предостережение о шпионаже.

Иностранцу дали 72 часа на то, чтобы покинуть Россию, он выехал на родину по журналистской визе на следующий день.

В посольстве России в Японии подвергли критике сообщения СМИ о задержании экс-сотрудника компании Softbank по подозрению в передаче информации работникам торгпредства России в Токио.

На странице посольства в Facebook опубликовали сообщение с выражением сожаления о том, что «Япония, посредством анахронических подозрений в шпионаже, присоединилась к волне антироссийских спекуляций в западном духе».

В заявлении отметили, что это «противоречит согласованного двумя странами курсу на создание позитивной атмосферы».


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