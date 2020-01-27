В России задержали японского журналиста за сбор секретных данных

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В конце декабря в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке задержали подданного Японии. Об этом передает «
Российская сторона объявила, что японцу объявили официальное предостережение о шпионаже.
Иностранцу дали 72 часа на то, чтобы покинуть Россию, он выехал на родину по журналистской визе на следующий день.
В посольстве России в Японии подвергли критике сообщения СМИ о задержании экс-сотрудника компании Softbank по подозрению в передаче информации работникам торгпредства России в Токио.
На странице посольства в Facebook опубликовали сообщение с выражением сожаления о том, что «Япония, посредством анахронических подозрений в шпионаже, присоединилась к волне антироссийских спекуляций в западном духе».
В заявлении отметили, что это «противоречит согласованного двумя странами курсу на создание позитивной атмосферы».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Полицейского, на которого напали у рязанского ТЦ, наградили за задержение дебошира
Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.