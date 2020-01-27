В Приокском у рязанца угнали машину

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В Приокском у 30-летнего рязанца угнали машину. Он припарковал свой Renault на улице Бронной, сообщила
Под подозрение полиции сразу попал 28-летний местный житель, которого ранее уже судили за кражу. Его разыскали и доставили в отделение.
Оказалось, что именно этот мужчина угнал машину, его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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