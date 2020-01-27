В полиции рассказали об аварии со сбитым пешеходом в центре Рязани

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пресс-службе регионального УМВД рассказали об аварии со сбитым пешеходом в центре Рязани.
ДТП произошло в субботу, 25 января в 7:35 утра. По предварительным данным, 20-летняя рязанка на ВАЗ-2107 ехала с улицы Павлова в сторону улицы Маяковского и сбила 21-летнего мужчину. После этого «семерка» врезалась в припаркованный Nissan Almera.
Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате пешеход обращался за медицинской помощью.
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