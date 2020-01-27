В Подмосковье девочка умерла по пути в школу

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 27 января, в Домодедове девочка умерла по пути в школу. Прокуратура начала проверку, сообщил сайт надзорного органа.
14-летнюю девочку доставили в больницу. где она скончалась.
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