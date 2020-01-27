В лобовом столкновении двух автомобилей в Пронском районе пострадали четверо

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Фото: Издательство «Пресса»
В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в пятницу, 24 января, в Пронском районе. В 16:50 два автомобиля столкнулись на 69-ом километре дороги «Рязань-Пронск-Скопин», сообщила
По предварительной информации, 48-летняя женщина на Volkswagen Golf не справилась с управлением и врезалась в Lada Kalina под управлением 44-летнего жителя области.
В результате травмы получили водители, а также 46-летняя пассажирка Lada и 14-летний подросток, который ехал в Volkswagen. Их доставили в больницу.
Напомним, одного из водителей
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