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10:29, 27 января 2020 155
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В лобовом столкновении двух автомобилей в Пронском районе пострадали четверо

В лобовом столкновении двух автомобилей в Пронском районе пострадали четверо

Фото: Издательство «Пресса»

В полиции рассказали подробности аварии, которая произошла в пятницу, 24 января, в Пронском районе. В 16:50 два автомобиля столкнулись на 69-ом километре дороги «Рязань-Пронск-Скопин», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 48-летняя женщина на Volkswagen Golf не справилась с управлением и врезалась в Lada Kalina под управлением 44-летнего жителя области.

В результате травмы получили водители, а также 46-летняя пассажирка Lada и 14-летний подросток, который ехал в Volkswagen. Их доставили в больницу.

Напомним, одного из водителей извлекали из машины спасатели.


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