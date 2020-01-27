Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:31, 27 января 2020 49

В компании «Еламед» обсудили развитие на три года

В компании «Еламед» обсудили развитие на три года

В компании «Еламед» обсудили развитие на три года. В рамках предприятии действующей миссии «Развивая и применяя инновационные технологии опыт и знания, мы осуществляем свой вклад в здоровье людей» в компании определили ценности: «постоянное развитие», «ценность сотрудников», «построение отношений на взаимном уважении и доверии».

В организации определили изменения, которые нужно определить в оргаанизации, общие и финансовые цели, «которые разделяются и поддерживаются всеми членами управленческой команды», а также назвали ее сильные стороны:

  • собственное производство с возможностью масштабирования;
  • лояльность ведущих врачей страны;
  • богатый опыт организации клинических исследований.

«В фокусе развития компании в 2020—2022 годов — группа физиотерапевтических аппаратов АЛМАГ, расширение линеек продукции для ЛПУ, поиск новых продуктов», — рассказали в организации.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
8 часов назад
Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 568
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 062
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 536
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 502
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 169
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум