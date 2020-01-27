RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В компании «Еламед» обсудили развитие на три года. В рамках предприятии действующей миссии «Развивая и применяя инновационные технологии опыт и знания, мы осуществляем свой вклад в здоровье людей» в компании определили ценности: «постоянное развитие», «ценность сотрудников», «построение отношений на взаимном уважении и доверии».
В организации определили изменения, которые нужно определить в оргаанизации, общие и финансовые цели, «которые разделяются и поддерживаются всеми членами управленческой команды», а также назвали ее сильные стороны:
«В фокусе развития компании в 2020—2022 годов — группа физиотерапевтических аппаратов АЛМАГ, расширение линеек продукции для ЛПУ, поиск новых продуктов», — рассказали в организации.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Специальная комиссия займется «рыбной» водой в Рязани
Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.