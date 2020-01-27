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В декабре в Рязанской области родились Мариетта, Стефания и Савва. Об этом сообщил
Среди редких имен, которые давали девочкам, оказались Ася, Белла, Лилия, Владислава, Евангелина, Жасмин, Надежда, Любовь, Мариетта, Моника, Нина и Стефания.
Редкими именами, которые получили новорожденные мальчики, стали: Адам, Яков, Юрий, Савва, Назар, Мирослав, Леонид, Клим, Игнат, Демид, Георгий и Валерий.
Чаще всего девочек называли Варвара, Мария, Полина, Анастасия, Виктория, Дарья, Ульяна, София, Вероника, Александра и Валерия, мальчиков — Михаил, Максим, Иван, Александр, Артем, Дмитрий, Роман, Егор, Матвей, Андрей и Никита.
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