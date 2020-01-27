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Вечером в понедельник, 27 января, на улице Свободы в Рязани задержали группу людей. Telegram-канал «Усы Куракиной» пишет, что это фальшивомонетчики с поддельными пятитысячными купюрами.
По данным источника, оперативники задержали троих человек, которые ехали на Toyota Land Cruiser Prado с номерами, зарегистрированными в столице.
Официальной информации о случившемся пока нет.
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