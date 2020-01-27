В Афганистане разбился пассажирский самолет

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В Афганистане разбился самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Об этом сообщил
ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни.
По данным британской газеты
Спасатели пока не добрались до места катастрофы.
Подробности произошедшего уточняются.
Ariana Afghan Airlines plane crashes in Deh Yak, Ghazni #afghanistan #aviationsecurity https://t.co/YsWLlkqWX5 pic.twitter.com/WU6dLedBvp— Horizon Intelligence (@_hozint) January 27, 2020
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