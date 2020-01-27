Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:12, 27 января 2020 51
 0    0

Ухоловец отказался выполнять обязательные работы и попал в колонию

Ухоловец отказался выполнять обязательные работы и попал в колонию

Житель Ухоловского района, которого осудили за кражу и приговорили к 320 часам обязательных работ, отказался их выполнять. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Мужчина не явился на отработку и проигнорировал предупреждения о том, что его наказание могут заменить на более строгое.

В результате суд приговорил нарушителя к лишению свободы на 40 дней с отбыванием в колонии-поселении.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
58 минут назад
Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 497
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 036
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 3 034
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
12:19, 18 января 2020 1 528
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 470
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум