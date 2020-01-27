Ухоловец отказался выполнять обязательные работы и попал в колонию

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Житель Ухоловского района, которого осудили за кражу и приговорили к 320 часам обязательных работ, отказался их выполнять. Об этом сообщил
Мужчина не явился на отработку и проигнорировал предупреждения о том, что его наказание могут заменить на более строгое.
В результате суд приговорил нарушителя к лишению свободы на 40 дней с отбыванием в колонии-поселении.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.