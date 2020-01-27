Снег и сильный ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на вторник

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Во вторник, 28 января, в Рязанской области ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Мокрый снег, местами слабая метель, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -9, -4 градуса; днем -4, +1 градус.
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