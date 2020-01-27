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11:56, 27 января 2020 179
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Рязанка, въехавшая в здание на улице Ленина, выплатит полумиллионную компенсацию сбитому пешеходу

Рязанка, въехавшая в здание на улице Ленина, выплатит полумиллионную компенсацию сбитому пешеходу

Рязанка, которая въехала в здание после аварии на пересечении улиц Ленина и Соборной, выплатит полумиллионную компенсацию пешеходу, которого она сбила. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

ДТП произошло 14 мая 2017 года. По версии следствия, 19-летняя девушка на Mitsubishi Lаnсеr выехала на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с Audi, за рулем которого был 20-летний рязанец. От удара Mitsubishi вылетела на тротуар и сбила 27-летнего пешехода. Водителя Mitsubishi, двух пассажирок 19 лет и пешехода госпитализировали.

27-летний мужчина получил серьезные травмы, он подал иск. Суд частично удовлетворил его требования и постановил ответчице выплатить компенсацию пострадавшему в размере 500 тысяч рублей.

Девушка попыталась оспорить это, однако облсуд не удовлетворил ее апелляцию и оставил решение райсуда без изменений. Оно вступило в законную силу.


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