Рязанец устроил скандал в травмпункте и снял это на видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец устроил скандал в травмпункте больницы №11 и снял это на видео. Инцидент произошел в воскресенье, 26 января.
Как объяснил автор ролика, его десятилетняя дочь подвернула ногу. Случилось это около больницы, поэтому отец привел ее именно туда.
Однако врач отказался принять девочку — на двери его кабинета висит объявление: «Детский травматологический пункт (прием лиц, не достигших 18 лет) осуществляется по адресу: Интернациональная 1 (з), Областная детская клиническая больница имени Дмитриевой».
Рязанец пригрозил пожаловаться в прокуратуру.
Видео пользователя «ВКонтакте» Саша Белый
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани начался суд над бывшим полицейским, который выпил и насмерть сбил пешехода около «Водоканала»
|
cледующая новость →Пьяного рязанца задержали за распитие алкоголя в детском центре
Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.