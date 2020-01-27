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10:07, 27 января 2020 240
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Рязанец устроил скандал в травмпункте и снял это на видео

Рязанец устроил скандал в травмпункте и снял это на видео

Рязанец устроил скандал в травмпункте больницы №11 и снял это на видео. Инцидент произошел в воскресенье, 26 января.

Как объяснил автор ролика, его десятилетняя дочь подвернула ногу. Случилось это около больницы, поэтому отец привел ее именно туда.

Однако врач отказался принять девочку — на двери его кабинета висит объявление: «Детский травматологический пункт (прием лиц, не достигших 18 лет) осуществляется по адресу: Интернациональная 1 (з), Областная детская клиническая больница имени Дмитриевой».

Рязанец пригрозил пожаловаться в прокуратуру.

Видео пользователя «ВКонтакте» Саша Белый


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