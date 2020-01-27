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14:50, 27 января 2020 134
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Рязанец получит миллион от убийцы его отчима

Рязанец получит миллион от убийцы его отчима

Рязанец получит миллион рублей от человека, убившего его отчима. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в 2017 году на погибшего напал грабитель, который его избил. От полученных травм мужчина скончался, злоумышленника осудили по части 4 статьи 111 УК.

«Истец испытывал и продолжает испытывать сильные душевные переживания, связанные с утратой близкого родственника, в связи с чем просил суд взыскать в его пользу с ответчика компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении.

Рязанский райсуд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить компенсацию в размере миллиона рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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