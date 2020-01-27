Рязанец получит миллион от убийцы его отчима

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Рязанец получит миллион рублей от человека, убившего его отчима. Об этом сообщил
Известно, что в 2017 году на погибшего напал грабитель, который его избил. От полученных травм мужчина скончался, злоумышленника осудили по части 4 статьи 111 УК.
«Истец испытывал и продолжает испытывать сильные душевные переживания, связанные с утратой близкого родственника, в связи с чем просил суд взыскать в его пользу с ответчика компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении.
Рязанский райсуд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить компенсацию в размере миллиона рублей.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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