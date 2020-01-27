Рязанцев угостили «блокадным» хлебом

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В понедельник, 27 января, на площади Победы в пятый раз провели акцию «Блокадный хлеб». Ее традиционно приурочили к в юбилею снятия блокады Ленинграда. По словам организаторов, хлеб приготовлен по рецепту времен Великой Отечественной войны, в котором было минимум муки.
Буханка, испеченная по приблизительному рецепту содержала соевую муку, отруби, целлюлозу, обойную пыль. Зачастую в тесто добавляли ингредиенты органического происхождения, например, опилки из древесины.
Каждый желающий получил минимальную ежедневную пайку — 125 граммов, которую в осажденном Ленинграде выдавали по специальным хлебным карточкам.
Напомним, утром рязанцы
© RZN.info
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