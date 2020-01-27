Рязанцев от имени управления по делам ГО и ЧС продолжают обманывать мошенники

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Рязанцев продолжают обманывать мошенники, которые по телефону представляются управлением по делам ГО и ЧС. Об этом сообщили в мэрии.
Мошенники звонят руководителям коммерческих организаций и «вводят в заблуждение о предстоящих проверках их организаций по линии ГО и ЧС», а также предлагают платные услуги по подготовке к ним.
«От имени администрации города Рязани убедительно просим не верить информации, поступающей от неизвестных лиц», — рассказали в мэрии.
Для уточнения информации попросили обращаться по номеру телефона 44-34-39. Помощь организациям предоставляется бесплатно.
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