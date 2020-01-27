Рязанцам предложат попробовать «блокадный» хлеб

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Рязанцам в пятый раз предложат попробовать «блокадный» хлеб. Акцию проведут в понедельник, 27 января, на площади Победы, сообщили организаторы.
Горожанам раздадут хлеб, испеченный по рецепту, близкому к тому, что использовали в блокадном Ленинграде. Все получат суточную норму его жителей — 125 граммов.
В этом году впервые каждый желающий сможет присоединиться к акции в формате «открытый микрофон» и прямо на площади прочитать стихотворение, посвященное блокадному Ленинграду.
Начало акции в 12:00 около МКЦ.
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