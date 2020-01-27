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9:18, 27 января 2020 164
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Рязанцам предложат попробовать «блокадный» хлеб

Рязанцам предложат попробовать «блокадный» хлеб

Рязанцам в пятый раз предложат попробовать «блокадный» хлеб. Акцию проведут в понедельник, 27 января, на площади Победы, сообщили организаторы.

Горожанам раздадут хлеб, испеченный по рецепту, близкому к тому, что использовали в блокадном Ленинграде. Все получат суточную норму его жителей — 125 граммов.

В этом году впервые каждый желающий сможет присоединиться к акции в формате «открытый микрофон» и прямо на площади прочитать стихотворение, посвященное блокадному Ленинграду.

Начало акции в 12:00 около МКЦ.


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