Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил перечень госуслуг, которыми можно воспользоваться в «Многофункциональных центрах» (МФЦ). Теперь граждане смогут получать там справку о трудовой деятельности. Об этом сообщили на
Подписанное постановление позволит россиянам получать необходимые сведения в ПФР и в МФЦ.
Уточняется, что справки будут предоставляться только зарегистрированным людям и по экстерриториальному принципу, то есть в любых отделениях Пенсионного фонда страны и центрах независимо от места жительства.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.