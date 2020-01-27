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Президент Владимир Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу. Документ опубликован на
Срок действия продлят до 31 декабря 2026 года.
Напомним, президент в послании Федеральному собранию
Позже в Госдуме
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.