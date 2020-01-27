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14:24, 27 января 2020 143
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Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу

Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу

Президент Владимир Путин поручил продлить действие закона по маткапиталу. Документ опубликован на сайте президента России.

Срок действия продлят до 31 декабря 2026 года.

Напомним, президент в послании Федеральному собранию предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить выплаты до 616 тысяч 617 рублей.

Позже в Госдуме назвали сроки выдачи маткапитала на первого ребенка. Также Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на получение денег.


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