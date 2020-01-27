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8:33, 27 января 2020 344
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Прощание с Аллой Левушкиной и температурный рекорд. Главные новости выходных, 25 и 26 января

Прощание с Аллой Левушкиной и температурный рекорд. Главные новости выходных, 25 и 26 января

Завершились последние выходные января. Вспомним их основные события.

В субботу, 25 января, в Рязани простились со старейшим хирургом Аллой Левушкиной. За 67 лет работы врачом женщина провела более десяти тысяч операций

В Рязанской области зафиксировали температурный рекорд. Предыдущий держался с 1971 года.

В Рязани еще один класс отправили на карантин. Двумя днями ранее в мэрии сообщили, что на вынужденные каникулы ушли пять классов в школах и одна группа детсада. 25 января в Рязани прошли традиционные гулянья, посвященные Дню российского студенчества. Площадкой для мероприятия стал филиал Московского политехнического университета.

В этот же день стартовал 48-й «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы. Его посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рязанец написал жалобу Путину на «рыбный» запах воды. Горожане страдают от зловония водопроводной воды с 20 января. По данным мэрии, жалобы поступили уже от 35 тысяч человек.

Продолжение еще одной скандальной городской проблемы. Против строительства высоток на месте артезианских скважин высказались 565 рязанцев. Напомним, на пересечении улицы Тимуровцев и Касимовского шоссе хотят возвести три дома высотой 9-11 этажей с подземной парковкой и торгово-выставочный центр, несмотря на критику рязанцев и градозащитников.

Шацких подростков, сломавших коляску многодетной матери, оштрафовали. Если вы забыли — юноши снимали себя на видео.

Рязань получила еще несколько троллейбусов из Москвы. Всего из столицы поступит 78 единиц транспорта.

В субботу в Рязани было два серьезных ДТП. В Канищеве «Лада» насмерть сбила мужчину. Позже в полиции рассказали подробности. «Четырнадцатая» врезалась в здание рязанской типографии. В аварии пострадал человек.

Рязанская фигуристка Александра Трусова завоевала бронзу на чемпионате Европы. Во время выступления она допустила ошибку, которую потом прокомментировала.

В Рязани прошел первый чемпионат области по брейкингу. Мы подготовили фоторепортаж.


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