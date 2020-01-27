Прощание с Аллой Левушкиной и температурный рекорд. Главные новости выходных, 25 и 26 января

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Завершились последние выходные января. Вспомним их основные события.
В субботу, 25 января, в Рязани
В Рязанской области зафиксировали температурный
В Рязани еще один класс
В этот же день
Рязанец написал
Продолжение еще одной скандальной городской проблемы. Против строительства высоток на месте артезианских скважин
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В субботу в Рязани было два серьезных ДТП. В Канищеве «Лада» насмерть
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В Рязани прошел первый чемпионат области по брейкингу. Мы подготовили
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