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15:39, 27 января 2020 83
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Полицейского, на которого напали у рязанского ТЦ, наградили за задержение дебошира

Полицейского, на которого напали у рязанского ТЦ, наградили за задержение дебошира

В Рязани сотрудника ППС Александра Царькова, на которого напали у ТЦ «Круиз», наградили за задержение пьяного дебошира. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Награду вручил генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин.

Напомним, инцидент произошел вечером 24 декабря 2019 года. На парковке ТЦ молодые люди устроили драку. Очевидцы вызвали правоохранителей, но один из участников конфликта не подчинился законным требованиям полицейских и попытался скрыться на машине ВАЗ 21099. После того, как автомобиль нарушителя заблокировали сотрудники, молодой человек оказал сопротивление и ударил полицейского.

Позже появилось видео с моментом нападения на полицейских у рязанского ТЦ.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК. Он находится под домашним арестом.


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