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18:09, 27 января 2020 194
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Под Рязанью сгорели два гаража и автомобиль

Под Рязанью сгорели два гаража и автомобиль

Фото: Издательство «Пресса»

В понедельник, 27 января, в селе Большое Жоково Рыбновского района сгорели два гаража и «легковушка». Об этом пишет ИД «Пресса».

На место происшествия выезжали три единицы Рыбновской ПСЧ-35, Рязанской ПСЧ-4 и добровольной пожарной команды Пионерского сельского поселения.

Причины и виновника пожара устанавливают.


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