Пьяный рязанец устроил ДТП на улице Тимакова

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 26 января, пьяный житель Рязанской области устроил ДТП около дома №2 на улице Тимакова. Об этом сообщила
В 18:20 Renault Logan врезался в остановившуюся перед ним Toyota Sienta под управлением 31-летнего рязанцы. В результате водители получили травмы, с которыми обращались за медпомощью.
Полицейские установили, что мужчина, ехавший за рулем Renault, был пьян. Алкотест показал 0,872 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
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Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.