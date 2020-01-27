Пьяного рязанца задержали за распитие алкоголя в детском центре

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Рязанца задержали за распитие алкоголя в детском центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 января. Дежурному поступил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в центре детского творчества на улице Щорса.
Росгвардейцы выяснили, что в помещение зашел пьяный мужчина. Охранник просил его уйти, но тот отказался и начал выпивать.
Нарушителя передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
Фото с сайта «Яндекс.карты»
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