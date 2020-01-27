Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:25, 27 января 2020 156
 0    0

Пьяная рязанка чуть не зарезала отца ее троих детей

Пьяная рязанка чуть не зарезала отца ее троих детей

Пьяная рязанка чуть не зарезала бывшего мужа и отца ее троих детей. Инцидент произошел в доме на улице Островского, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 29-летняя женщина и 38-летний мужчина развелись, но жили вместе. Вечером бывшие супруги выпивали и поссорились.

«Женщина припомнила мужчине давние обиды и якобы измены. Мужчина отрицал нарушения супружеской верности», — говорится в сообщении.

Рязанка взяла кухонный нож и попыталась выпытать у экс-супруга признание в изменах, угрожая убийством. На шум прибежала старшая дочь, это помогло мужчине убежать и вызвать полицию.

В отношении его бывшей жены возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 часа назад
Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 509
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 039
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 528
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 474
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 100
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум