Пьяная рязанка чуть не зарезала отца ее троих детей

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Пьяная рязанка чуть не зарезала бывшего мужа и отца ее троих детей. Инцидент произошел в доме на улице Островского, сообщила
Известно, что 29-летняя женщина и 38-летний мужчина развелись, но жили вместе. Вечером бывшие супруги выпивали и поссорились.
«Женщина припомнила мужчине давние обиды и якобы измены. Мужчина отрицал нарушения супружеской верности», — говорится в сообщении.
Рязанка взяла кухонный нож и попыталась выпытать у экс-супруга признание в изменах, угрожая убийством. На шум прибежала старшая дочь, это помогло мужчине убежать и вызвать полицию.
В отношении его бывшей жены возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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