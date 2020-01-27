Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Канищеве

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Фото: УМВД по Рязанской области
Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фотографии с места смертельного ДТП в Канищеве.
26-летний водитель за рулем Lada Granta двигался с улицы Семчинская в сторону улицы Бирюзова. Он сбил пешехода,
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