Ночью в центре Рязани произошло сразу два ДТП

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В ночь на понедельник, 27 января, в центре Рязани произошло два ДТП. Об этом сообщили в группе «Автолюбители Рязани».
По словам очевидцев, сначала на площади Ленина столкнулись три машины: Kia Renault и такси.
Спустя час почти на том же месте произошла еще одна авария с участием легковушки и внедорожника. Автомобили получили повреждения.
«Сегодня аномальная зона у площади Ленина, не прошло и часа, как опять произошло ДТП почти на том же месте», — говорится в сообщении.
Официальной информации о произошедшем нет.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.