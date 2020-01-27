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12:51, 27 января 2020 162
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На ярмарках выходного дня в Рязани продали около 13 тонн мяса

На ярмарках выходного дня в Рязани продали около 13 тонн мяса

На ярмарках выходного дня в Рязани продали около 13 тонн мяса. В субботу, 25 января, 220 производителей торговали на 346 местах, сообщил сайт регионального правительства.

Всего у них купили:

  • 14,5 тонны молока и молочных продуктов;
  • 12,8 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 9,7 тонны груш и яблок;
  • 9,6 тонны картофеля;
  • 6,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 5,4 тонны овощей;
  • 3,5 тонны живой рыбы;
  • 0,6 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 1 февраля в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».


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