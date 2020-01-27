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16:12, 27 января 2020 239
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На Первом канале расскажут о многодетной рязанке, которую пять раз обвинили в жестоком обращении с детьми

На Первом канале расскажут о многодетной рязанке, которую пять раз обвинили в жестоком обращении с детьми

В среду 29 января в 16:00 на Первом канале в шоу «Мужское и женское» расскажут историю многодетной жительницы Рязанской области Светланы Соловьевой, которая в пятый раз стала фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с приемными детьми.

Напомним, осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их забрали из семьи, но позже дети передумали и захотели вернуться домой. Всего в семье воспитывают девять детей: двоих родных и семерых приемных.

После этого на мать детей завели дело, которое закрыли. Его несколько раз возобновляли.

Дети записали ролик. «Мы устали за год, нам истрепали нервы. Нам очень страшно, мы боимся потерять нашу семью, а самое главное — маму. Прокурор хочет добиться того, чтобы нас отняли», — рассказали дети.

После этого депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился в прокуратуру с просьбой взять под личный контроль уголовное дело.


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