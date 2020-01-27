На Первом канале расскажут о многодетной рязанке, которую пять раз обвинили в жестоком обращении с детьми

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В среду 29 января в 16:00 на Первом канале в шоу «Мужское и женское» расскажут историю многодетной жительницы Рязанской области Светланы Соловьевой, которая в пятый раз стала фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с приемными детьми.
Напомним, осенью 2018 года три приемные девочки заявили, что с ними жестоко обращается опекун. Их
После этого на мать детей
Дети
После этого депутат Госдумы Михаил Старшинов
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