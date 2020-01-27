На четырех рязанских улицах отремонтировали дорогу

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 20 по 26 января, в Рязани отремонтировали 507 кв м дорог. Для этого использовали литую асфальтобетонную смесь, сообщила
Работы провели на улицах Интернациональной, Семчинской, Шабулина, Октябрьской. Кроме того, бригада дирекции благоустройства города работала на Горбатом и Брессюирском мостах.
Также в порядок приводили шоссе и их дублеры. Самые масштабные работы провели на участке от РНПК до трассы М-5.
Начальник участка по ремонту дорог дирекции благоустройства города Евгений Лукунин отметил, что ремонт литой асфальтобетонной смесью применяют в холодное время года и только на аварийных участках.
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