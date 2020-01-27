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13:10, 27 января 2020 454
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Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте

Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте

В региональном минздраве прокомментировали скандал, который произошел в травмпункте больницы №11. В воскресенье, 26 января, рязанец потребовал, чтобы врачи приняли его десятилетнюю дочь, которая подвернула ногу.

Пострадавшую направили в ОДКБ имени Дмитриевой, несмотря на крики ее отца.

Как объяснили в минздраве, только один травмпункт в Рязани имеет лицензию на оказание круглосуточной медпомощи несовершеннолетним — в детской клинической больнице. Трампункты в поликлинике №2 и больнице №11 предназначены для оказания круглосуточной медпомощи взрослым.

«Медпомощь детям там может быть оказана только в случаях, угрожающих здоровью и жизни ребенка. При кровотечениях, открытых ранах, подозрении на черепно-мозговую травму. И только первично, долечивание по профилю в детской ОКБ», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, скандал рязанец снял на видео и пригрозил обратиться в прокуратуру.


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