Минздрав прокомментировал скандал в рязанском травмпункте

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В региональном минздраве прокомментировали скандал, который произошел в травмпункте больницы №11. В воскресенье, 26 января, рязанец потребовал, чтобы врачи приняли его десятилетнюю дочь, которая подвернула ногу.
Пострадавшую направили в ОДКБ имени Дмитриевой, несмотря на крики ее отца.
Как объяснили в минздраве, только один травмпункт в Рязани имеет лицензию на оказание круглосуточной медпомощи несовершеннолетним — в детской клинической больнице. Трампункты в поликлинике №2 и больнице №11 предназначены для оказания круглосуточной медпомощи взрослым.
«Медпомощь детям там может быть оказана только в случаях, угрожающих здоровью и жизни ребенка. При кровотечениях, открытых ранах, подозрении на черепно-мозговую травму. И только первично, долечивание по профилю в детской ОКБ», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, скандал рязанец снял на
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