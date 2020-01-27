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Региональный минтранс потребовал дезинфицировать общественный транспорт Рязани. Об этом сообщается на
Перевозчиков проинформировали о профилактике гриппа и ОРВИ. Им также рассказали, что проводить санитарную очистку необходимо ежедневно. При этом нужно использовать дезинфицирующие средства и обязательно проветривать салоны.
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