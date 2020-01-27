Мэрия предупредила рязанцев о перемене погоды

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Фото: Pixabay.com
Вечером в понедельник, 27 января, мэрия
Во вторник, 28 января, будет до -3 градусов, в среду до +2 градусов.
В четверг, 30 января, температура воздуха составит от +1 днем до -3 градусов ночью.
«Гололедица может привести к затруднениям на дорогах и авариям», — отметили в администрации города, попросив рязанцев быть внимательными на дорогах.
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