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22:05, 27 января 2020 248
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Мэрия предупредила рязанцев о перемене погоды

Мэрия предупредила рязанцев о перемене погоды

Фото: Pixabay.com

Вечером в понедельник, 27 января, мэрия предупредила рязанцев о перемене погоды. Ночью в областном центре похолодает: температура опустится до -6 градусов, также ожидается снег.

Во вторник, 28 января, будет до -3 градусов, в среду до +2 градусов.

В четверг, 30 января, температура воздуха составит от +1 днем до -3 градусов ночью.

«Гололедица может привести к затруднениям на дорогах и авариям», — отметили в администрации города, попросив рязанцев быть внимательными на дорогах.


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