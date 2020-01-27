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12:14, 27 января 2020 31
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Мэрия повторно обжаловала решение суда по строительству двухэтажек около рязанского цирка

Мэрия повторно обжаловала решение суда по строительству двухэтажек около рязанского цирка

Мэрия повторно обжаловала решение суда по строительству двухэтажек около рязанского цирка. Соответствующее определение опубликовали на сайте арбитражного суда Центрального округа.

В феврале застройщик ЗАО «Дружба» подал в суд на мэрию за отказ в строительстве двухэтажек около рязанского цирка. Суд признал отказ недействительным и обязал устранить нарушение прав застройщика. Администрация решение обжаловала, но проиграла апелляцию.

В январе года мэрия подала кассационную жалобу в арбитражный суд Центрального округа. Суд принял ее к рассмотрению. Заседание назначили на 18 февраля.

Напомним, по проекту на спуске к цирку рядом с бывшим зданием минобра хотят возвести двухэтажные дома с подземным гаражом. В декабре 2018 года на слушаниях, которые прошли под охраной, жители соседнего с участком дома пообещали пойти в суд, если проект одобрят.


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