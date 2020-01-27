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Мэрия повторно обжаловала решение суда по строительству двухэтажек около рязанского цирка. Соответствующее определение опубликовали на сайте арбитражного суда Центрального округа.
В феврале застройщик ЗАО «Дружба»
В январе года мэрия подала кассационную жалобу в арбитражный суд Центрального округа. Суд принял ее к рассмотрению. Заседание назначили на 18 февраля.
Напомним, по
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