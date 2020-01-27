«Мармакс» рассказал рязанцам про систему «Теплый пол» в комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

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«Внедрение современных технологий помогает сделать жизнь наших клиентов комфортнее. Мы устанавливаем систему водяного теплого пола. Это одна из самых экологичных систем обогрева, благодаря которой воздух в вашей квартире прогревается равномерно», — объяснили в пресс-центре.
В «Мармакс» отметили, что такое инженерное решение особенно важно, если в квартире живут дети.
«Ваши дети могут играть на полу столько, сколько им хочется, а вам будет приятно ходить по квартире, занимаясь уборкой, и чувствовать себя более комфортно благодаря равномерному прогреву пола», — рассказали представители компании.
По их словам, в процессе работы теплый пол не выделяет вредных веществ, не допускает скопления влаги в помещении и не делает воздух в квартире сухим.
«Мы заботимся о вашем комфорте! Не тратьте время на установку системы „Теплый пол“, на переустановку оконных систем и входных дверей, на поиск высококлассных специалистов — покупайте квартиры в жилом комплексе с уже готовыми качественными инженерными системами и решениями», — призвали в пресс-центре.
Подробную информацию о квартирах жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» можно получить по телефону 500-005.
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