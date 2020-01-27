«Мармакс» рассказал рязанцам про систему «Теплый пол» в комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

« Мармакс » рассказал рязанцам про систему «Теплый пол» в комплексе бизнес-класса « ДОСТОЯНИЕ на Чапаева ». По словам представителей компании, это малоэтажный жилой комплекс с уникальными концепциями «Маркет», «Фитнес-зал», «Детская игровая комната», «Двор-галерея» и не только. В каждой квартире устанавливают систему «Теплый пол» в мокрых зонах и холле.

«Внедрение современных технологий помогает сделать жизнь наших клиентов комфортнее. Мы устанавливаем систему водяного теплого пола. Это одна из самых экологичных систем обогрева, благодаря которой воздух в вашей квартире прогревается равномерно», — объяснили в пресс-центре.

В «Мармакс» отметили, что такое инженерное решение особенно важно, если в квартире живут дети.

«Ваши дети могут играть на полу столько, сколько им хочется, а вам будет приятно ходить по квартире, занимаясь уборкой, и чувствовать себя более комфортно благодаря равномерному прогреву пола», — рассказали представители компании.

По их словам, в процессе работы теплый пол не выделяет вредных веществ, не допускает скопления влаги в помещении и не делает воздух в квартире сухим.

«Мы заботимся о вашем комфорте! Не тратьте время на установку системы „Теплый пол“, на переустановку оконных систем и входных дверей, на поиск высококлассных специалистов — покупайте квартиры в жилом комплексе с уже готовыми качественными инженерными системами и решениями», — призвали в пресс-центре.

Подробную информацию о квартирах жилого комплекса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» можно получить по телефону 500-005.