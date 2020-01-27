Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:06, 27 января 2020 147

Компания VELLCOM group рассказала рязанцам о высокопрочном бетоне

Компания VELLCOM group рассказала рязанцам о высокопрочном бетоне

Производственный дивизион VELLCOM group ООО «Конарт» выпускает высокопрочный бетон различных марок. Он отличается от классических растворов составом и технологическими характеристиками, рассказали представители компании.

По их словам, несколько лет назад самым прочным считался класс В30, но ситуация кардинально изменилась. Так, лаборатория ООО «Рутест» разработала и внедрила в производство состав высокопрочного бетона с улучшенными технологическими свойствами.

Как пояснили специалисты, такой бетон обладает коррозийной стойкостью, непроницаемостью, безусадочностью, высокой степенью сохраняемости, удобоукладываемости и сегрегационной устойчивости (водоотделения, расслаиваемости). Помимо стандартного вяжущего в состав смеси входит поликомпонентный модификатор, который одновременно улучшает технологические и физико-технические свойства цементных систем. Прочность такого бетона достигает более чем 75 МПа, что соответствует классу бетона по прочности на сжатие не ниже В 60.

«ООО „Конарт“ является единственным в регионе заводом, который оснащен полным комплексом дозаторов и смесительным оборудованием для производства столь уникального продукта, как высокопрочный бетон», — отметили в VELLCOM group.

По словам представителей компании, бетонная смесь такой прочности может стать решением самых сложных архитектурных задумок. Особо популярно применение высокопрочной смеси при возведении железобетонных конструкций. Использование стройматериала позволяет существенно снизить массу сооружаемого объекта, сократить диаметр сооружения в разрезе, быстро и эффективно придать идеальные параметры предполагаемому изделию.

В России самый высокопрочный бетон заявлен при строительстве комплекса «Москва Сити», его марка по прочности В-90.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
34 минуты назад
Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Зачем сдавать анализы на скрытые половые инфекции

Частота заболеваний половыми инфекциями прочно закрепилась на втором месте в структуре инфекционных заболеваний и уступает только инфекциям верхних дыхательных путей.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 491
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 033
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:25, 13 января 2020 3 032
Директор Рязанского приборного завода покинет свою должность
12:19, 18 января 2020 1 527
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 466
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум