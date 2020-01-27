Компания VELLCOM group рассказала рязанцам о высокопрочном бетоне

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Производственный дивизион VELLCOM group ООО «Конарт» выпускает высокопрочный бетон различных марок. Он отличается от классических растворов составом и технологическими характеристиками, рассказали представители компании.
По их словам, несколько лет назад самым прочным считался класс В30, но ситуация кардинально изменилась. Так, лаборатория ООО «Рутест» разработала и внедрила в производство состав высокопрочного бетона с улучшенными технологическими свойствами.
Как пояснили специалисты, такой бетон обладает коррозийной стойкостью, непроницаемостью, безусадочностью, высокой степенью сохраняемости, удобоукладываемости и сегрегационной устойчивости (водоотделения, расслаиваемости). Помимо стандартного вяжущего в состав смеси входит поликомпонентный модификатор, который одновременно улучшает технологические и физико-технические свойства цементных систем. Прочность такого бетона достигает более чем 75 МПа, что соответствует классу бетона по прочности на сжатие не ниже В 60.
«ООО „Конарт“ является единственным в регионе заводом, который оснащен полным комплексом дозаторов и смесительным оборудованием для производства столь уникального продукта, как высокопрочный бетон», — отметили в VELLCOM group.
По словам представителей компании, бетонная смесь такой прочности может стать решением самых сложных архитектурных задумок. Особо популярно применение высокопрочной смеси при возведении железобетонных конструкций. Использование стройматериала позволяет существенно снизить массу сооружаемого объекта, сократить диаметр сооружения в разрезе, быстро и эффективно придать идеальные параметры предполагаемому изделию.
В России самый высокопрочный бетон заявлен при строительстве комплекса «Москва Сити», его марка по прочности В-90.
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