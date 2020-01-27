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14:17, 27 января 2020 299
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Двое москвичей пытались дать взятку рязанскому полицейскому за порчу треноги 1

Двое москвичей пытались дать взятку рязанскому полицейскому за порчу треноги

Двое москвичей пытались дать взятку рязанскому полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

28-летний житель Московской области, ранее неоднократно судимый за кражи, работающий гендиректором предприятия, в Шиловском районе на трассе ударил и повалил треногу, фиксирующую нарушения ПДД.

Также он разбил стекло машины, в которой находился оператор, а затем скрылся на своей машине. За рулем был водитель его фирмы — 53-летний житель Московской области.

Вскоре инспекторы заметили и остановили машину на трассе Москва-Челябинск.

Во время составления документов мужчины предложили старшему лейтенанту полиции Алексею Жатикову взятку в размере 40 тысяч рублей за непривличение их к ответственности.

Сотрудник неоднократно предупредил мужчин об уголовной ответственности за дачу взятки, но они положили деньги лежащий на стол.

Дознаватель сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть. Злоумышленников задержали.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК. Подозреваемые заключены под стражу.


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