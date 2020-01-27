Двое москвичей пытались дать взятку рязанскому полицейскому за порчу треноги

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Двое москвичей пытались дать взятку рязанскому полицейскому. Об этом сообщила
28-летний житель Московской области, ранее неоднократно судимый за кражи, работающий гендиректором предприятия, в Шиловском районе на трассе ударил и повалил треногу, фиксирующую нарушения ПДД.
Также он разбил стекло машины, в которой находился оператор, а затем скрылся на своей машине. За рулем был водитель его фирмы — 53-летний житель Московской области.
Вскоре инспекторы заметили и остановили машину на трассе Москва-Челябинск.
Во время составления документов мужчины предложили старшему лейтенанту полиции Алексею Жатикову взятку в размере 40 тысяч рублей за непривличение их к ответственности.
Сотрудник неоднократно предупредил мужчин об уголовной ответственности за дачу взятки, но они положили деньги лежащий на стол.
Дознаватель сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть. Злоумышленников задержали.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 291 УК. Подозреваемые заключены под стражу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПутин поручил продлить действие закона по маткапиталу
|
cледующая новость →Снег и сильный ветер. Прогноз погоды в Рязанской области на вторник
Далеко не каждая шапка подойдет для того, чтобы заниматься активными физическими нагрузками зимой.