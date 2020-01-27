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Фото: Ru.wikipedia.org
Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета. Трагедия произошла в воскресенье, 26 января, передает
Частный вертолет баскетболиста разбился недалеко от Лос-Анджелеса. В катастрофе погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых были Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.
По факту началось расследование.
Справка
Брайанту был 41 год. Он завершил игровую карьеру в 2016 году, пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА.
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