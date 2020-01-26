Юные рязанцы станут участниками нового сезона шоу «Голос. Дети» на Первом канале

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Юные рязанцы поучаствуют в новом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Об этом пишут
Кроме того, на съемки пригласили исполнители из Арзамаса, Барабинска Новосибирской области, Барнаула, Белгорода, Бутурлиновки Воронежской области, Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, деревни Вешки Смоленской области, Выборга Ленинградской области, Ишима, Йошкар-Олы, Заречного Пензенской области, Калуги, Камешково Владимирской области, Климовска, Кондрово, Красногорска, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Махачкалы, Москвы и рбласти, Новосибирска, Ногинска, Одинцово, Оренбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Сургута, Твери, Челябинска, Череповца.
Наставниками седьмого сезона станут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Соведущей Дмитрия Нагиева будет Агата Муцениеце.
Приемная комиссия «Голоса» рассмотрела тысячи поступивших на конкурс анкет, около 800 претендентов были приглашены на очные кастинги в «Останкино», а к первому этапу проекта — слепым прослушиваниям — допустили 110 вокалистов.
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Споры о сохранении исторических зданий в центре Рязани, то затихая, то разгораясь, идут с конца прошлого века.